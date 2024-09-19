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Глава РЭО и губернатор Приморья обсудили развитие инфраструктуры ТКО

Глава РЭО и губернатор Приморья обсудили развитие инфраструктуры ТКО

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев провел рабочее совещание с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, на котором обсуждался вопрос создания объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории региона.

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