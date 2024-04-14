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Маршанд забил 36-й гол в меньшинстве за карьеру в НХЛ и делит 8-е место в истории с Федоровым

Маршанд забил 36-й гол в меньшинстве за карьеру в НХЛ и делит 8-е место в истории с Федоровым

Капитан «Бостона» отличился в матче с «Питтсбургом» (6:4) в регулярном чемпионате НХЛ.  На счету 35-летнего канадца 67 (29+38) очков в 80 играх в текущем сезоне.

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