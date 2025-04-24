ВТБ: кредитный ренессанс в России возможен лишь во втором полугодии 2026 года

ВТБ представил обновленный прогноз по восстановлению розничного кредитования в России. Даже в случае плавного снижения ключевой ставки во второй половине 2025 года переход к потребительской модели вместо сберегательной возможен не ранее второй половины 2026-го.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии