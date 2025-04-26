Евродепутаты предложили Трампу сделать политическое харакири на глазах у всего мира. Председатели комитетов по иностранным делам парламентов семи стран Европы в своем открытом письме к американскому президенту призвали Трампа «не повторять ошибки» «Мюнхенского сговора» по отношению к нынешней … .
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