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Евродепутаты предложили Трампу сделать политическое харакири на глазах у всего мира

Евродепутаты предложили Трампу сделать политическое харакири на глазах у всего мира

Евродепутаты предложили Трампу сделать политическое харакири на глазах у всего мира. Председатели комитетов по иностранным делам парламентов семи стран Европы в своем открытом письме к американскому президенту призвали Трампа «не повторять ошибки» «Мюнхенского сговора» по отношению к нынешней … .

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