Задержан подозреваемый в убийстве российской модели Гретты Ведлер

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве российской модели Гретты Ведлер.Задержанный правоохранителями 23-летний подозреваемый Дмитрий Коровин убил девушку в Москве, затем вывез ее труп в чемодане в село Сошки Липецкой области.