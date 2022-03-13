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Задержан подозреваемый в убийстве российской модели Гретты Ведлер

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве российской модели Гретты Ведлер.Задержанный правоохранителями 23-летний подозреваемый Дмитрий Коровин убил девушку в Москве, затем вывез ее труп в чемодане в село Сошки Липецкой области.

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