Положите это в карман, чтобы деньги водились☝️ По народному календарю 16 июля отмечается Маков день. Название его объясняется просто.
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Положите это в карман, чтобы деньги водились☝️ По народному календарю 16 июля отмечается Маков день. Название его объясняется просто.