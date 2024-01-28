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Тайная доктрина

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Абсолютная власть: не цифры, а чувства

Абсолютная власть: не цифры, а чувства

Абсолютная власть: не цифры, а чувства Выступая перед экраном ТВ (и множеством людей, которые на тебя смотрят), важно не только правильно построить своё выступление, но и правильно быть одетым! Красный – это высокоэнергетический цвет, который подсознательно самым позитивным образом воспримут телезрители.

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