Абсолютная власть: не цифры, а чувства Выступая перед экраном ТВ (и множеством людей, которые на тебя смотрят), важно не только правильно построить своё выступление, но и правильно быть одетым! Красный – это высокоэнергетический цвет, который подсознательно самым позитивным образом воспримут телезрители.