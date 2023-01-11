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Понимают толком силу: почему американцы назвали Бивола боксером года

Понимают толком силу: почему американцы назвали Бивола боксером года

Убедительные выступления Дмитрия Бивола (21 победа, 0 поражений) впечатлили не только российских болельщиков: чемпион WBA в полутяжелом весе 10 января назван боксером года по версии Американской ассоциации журналистов (BWAA), пишущих о боксе.

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