Понимают толком силу: почему американцы назвали Бивола боксером года

Убедительные выступления Дмитрия Бивола (21 победа, 0 поражений) впечатлили не только российских болельщиков: чемпион WBA в полутяжелом весе 10 января назван боксером года по версии Американской ассоциации журналистов (BWAA), пишущих о боксе.