Службу госзаказа властей Нефтеюганска снова отдали ставленнице олигарха Пыталева

Депутат думы Нефтеюганска и бухгалтер по образованию Наталья Петюкина возглавила муниципальное казенное учреждение коммунального хозяйства «Служба единого заказчика», следует из информации на сайте администрации города.
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