Юрий Трутнев потребовал соблюдать Договор о Шпицбергене

Вице-премьер Юрий Трутнев потребовал соблюдения Договора о Шпицбергене от 1920 года, касающегося русско-норвежских отношений на архипелаге Шпицберген.
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