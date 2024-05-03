Собянин рассказал, как нейросети помогают московским врачам

Мэр рассказал о цифровизации системы здравоохранения Московская цифровая библиотека постоянно обогащается новыми наборами данных, что позволяет специалистам тестировать и совершенствовать искусственный интеллект для выявления различных патологий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии