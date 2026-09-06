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Татар-информ

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Камбэк в Казани и «птичка» Кузнецова: как «Ак Барс» начал новый сезон КХЛ

Камбэк в Казани и «птичка» Кузнецова: как «Ак Барс» начал новый сезон КХЛ

8 347 зрителей на «Татнефть Арене» стали свидетелями драмы: «Ак Барс» проигрывал 1:3, Евгений Кузнецов показал «птичку» в сторону хозяев.

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