Пожары полыхают в Курской и Белгородской областях после атак ВСУ

Украинские боевики организовали несколько ночных атак на российские регионы. В Шебекино Белгородской области после обстрела горит многоквартирный дом, в Курской области атака дрона также привела к пожару.
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