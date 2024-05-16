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Шойгу заявил, что СВО остается его основной задачей на посту секретаря Совбеза

Шойгу заявил, что СВО остается его основной задачей на посту секретаря Совбеза

Бывший руководитель министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил, что специальная военная операция (СВО) остается его основной задачей на должности секретаря Совета безопасности страны.

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