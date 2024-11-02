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Нет свободы без порядка

Нет свободы без порядка

Не слишком ли большую цену платимЗа наше право строем не ходить? Юрий Берсенев В Министерстве внутренних дел обратились к казахстанским родителям из-за участившихся среди детей преступлений, связанных с наркотиками.

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Комментарии
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Махамбет Толеугазин
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
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1 д.
Алеся Ясногорцева
Анекдот. Чиновник говорит: &quot;Питание детей в школах- дело их родителей. Содержание пенсионеров - дело их детей. Поддержание в нормальном состоянии дорог - дело водителей. Спасение утопающих - дело рук самих утопающих&quot;. Кто-то отвечает: &quot;А зачем тогда вы нам нужны?&quot; Чиновник:: А кто это всё вам говорить будет, олухи? И, кстати,  с вас - штраф за неуважение&quot;
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21 час.

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