Не слишком ли большую цену платимЗа наше право строем не ходить? Юрий Берсенев В Министерстве внутренних дел обратились к казахстанским родителям из-за участившихся среди детей преступлений, связанных с наркотиками.
Нет свободы без порядка
Комментарии
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Махамбет Толеугазин
Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
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1 д.
Алеся Ясногорцева
Анекдот. Чиновник говорит: "Питание детей в школах- дело их родителей. Содержание пенсионеров - дело их детей. Поддержание в нормальном состоянии дорог - дело водителей. Спасение утопающих - дело рук самих утопающих". Кто-то отвечает: "А зачем тогда вы нам нужны?" Чиновник:: А кто это всё вам говорить будет, олухи? И, кстати, с вас - штраф за неуважение"
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21 час.
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