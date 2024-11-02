Нет свободы без порядка

Алеся Ясногорцева

Анекдот. Чиновник говорит: "Питание детей в школах- дело их родителей. Содержание пенсионеров - дело их детей. Поддержание в нормальном состоянии дорог - дело водителей. Спасение утопающих - дело рук самих утопающих". Кто-то отвечает: "А зачем тогда вы нам нужны?" Чиновник:: А кто это всё вам говорить будет, олухи? И, кстати, с вас - штраф за неуважение"