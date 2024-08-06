Дегунинские вести
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Дегунинские вести

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Инцидент со стрельбой на улице 800-летия Москвы взят на контроль председателем Следственного комитета

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах инцидента со стрельбой на детской площадке на севере столицы, в результате которого пострадали женщина с ребенком.

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