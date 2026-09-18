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Хасиб Куреши из Dragonfly призывает закрыть фонд для разработчиков Zcash после 2028 года

Хасиб Куреши из Dragonfly призывает закрыть фонд для разработчиков Zcash после 2028 года

Управляющий партнер криптовалютной венчурной фирмы Dragonfly Хасиб Куреши предложил свернуть фонд финансирования разработчиков Zcash после того, как срок его действия истечет в 2028 году.

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