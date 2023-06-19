Пропавший неделю назад парень разыскивается в Приморье

В Приморье объявлены поиски 24-летнего Абдуманона Шарипова из Уссурийска. 12 июня 2023 парень перестал выходить на связь с родственниками и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ПРОО "ПримПоиск".