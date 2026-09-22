Нефтегазовые компании вложили 2,7 млрд рублей в искусственный интеллект

Основной эффект от внедрения ИИ нефтегазовые компании видят во внутренних процессах: 67% отметили повышение эффективности бизнес-процессов, 53% — рост эффективности производства, 43% — увеличение производительности труда.
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