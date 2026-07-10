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Вербик о том, что Карлссон стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ: «Не думаю, что это продлится очень долго. Есть много других молодых звезд, хорошие ветераны, рынок снова изменится»

Генеральный менеджер « Анахайма » Пэт Вербик высказался о том, что форвард Лео Карлссон   стал самым высокооплачиваемым хоккеистом НХЛ .

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