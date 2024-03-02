Маск согласился с мнением, что Западу следует признать Донбасс и Крым российскими

Илон Маск, американский предприниматель, поддержал идею признания ДНР, ЛНР и Крыма российскими. Он согласился с мнением Эрика Принса, основателя частной военной компании Blackwater, о необходимости завершения конфликта вокруг Украины путем признания указанных территорий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии