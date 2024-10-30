Возвращение к истокам: всеобъемлющее партнерство России и КНДР В одном окопе с Россией Новый этап отношений России и Корейской Народно-Демократической Республики вызвал по всему миру просто бурю эмоций.
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Возвращение к истокам: всеобъемлющее партнерство России и КНДР В одном окопе с Россией Новый этап отношений России и Корейской Народно-Демократической Республики вызвал по всему миру просто бурю эмоций.
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