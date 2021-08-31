Украинец отказался фотографироваться с российскими паралимпийцами

Украинский паралимпиец Игорь Цветов, занявший третье место в соревнованиях по бегу на 100 метров на Играх-2020 в Токио, отказался фотографироваться с россиянами Дмитрием Сафроновым и Артемом Калашяном, выигравшими золотую и серебряную медали соответственно.