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Украинец отказался фотографироваться с российскими паралимпийцами

Украинец отказался фотографироваться с российскими паралимпийцами

Украинский паралимпиец Игорь Цветов, занявший третье место в соревнованиях по бегу на 100 метров на Играх-2020 в Токио, отказался фотографироваться с россиянами Дмитрием Сафроновым и Артемом Калашяном, выигравшими золотую и серебряную медали соответственно.

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Александр
Страна стала землей бандерлогов. Добратались. Нет за пределами границ государства «братьев». И нечего слюни распускать. Это подтверждает история любого государства всех времен. Спросите Мединского. Нам жареный петух всю задницу исклевал. Никакого толка! Трендим и трендим свою мантру.

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