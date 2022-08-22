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В Республике Беларусь прошёл четвёртый этап конкурса «Уверенный приём»

В Республике Беларусь прошёл четвёртый этап конкурса «Уверенный приём»

В четвёртом этапе первое место заняла команда Республики Беларусь, набрав 100 очков. Второе место разделили Узбекистан и Вьетнам заработав по 91 баллу.

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