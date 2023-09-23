Расселл Уэстбрук о переходе в «Клипперс»: «Новое начало»

Разыгрывающий «Клипперс» Расселл Уэстбрук объяснил, почему решил остаться в калифорнийской команде. Уэстбрук в межсезонье продлил контракт на 2 года и 8 миллионов долларов.
Популярные статьи
- Иван Штырков: «При Ельцине я вообще не понимал, что происходит. Была жопа по сравнению с тем, что сейчас»
- Джефф Монсон: «Планирую открыть в Башкирии приют для бездомных и центр помощи уязвимым слоям населения»
- Далер Кузяев: «Мне нравится во Франции, это новая жизнь. Учу французский – он не очень сложный, но есть свои детали»
Свежие комментарии