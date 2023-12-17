Анонсирован игровой планшет OneXPlayer X1 на базе процессора Core Ultra с графикой Arc

На этой неделе Intel представила мобильные процессоры нового поколения Core Ultra, в оснащении которых появилось графическое ядро Arc, не уступающее по производительности встроенной графике мобильных процессоров AMD семейства Ryzen 7040 (Phoenix).
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