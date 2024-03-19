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Подмосковье запустило электронный перечень особо ценных сельхозугодий

Подмосковье запустило электронный перечень особо ценных сельхозугодий

Новый электронный сервис запустили на Геопортале Подмосковья. Теперь все желающие могут узнать об отнесении земельного участка сельскохозяйственного назначения к особо ценным угодьям по кадастровому номеру.

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