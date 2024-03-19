Подмосковье запустило электронный перечень особо ценных сельхозугодий

Новый электронный сервис запустили на Геопортале Подмосковья. Теперь все желающие могут узнать об отнесении земельного участка сельскохозяйственного назначения к особо ценным угодьям по кадастровому номеру.
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