НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

5 подписчиков
В рубрику #НАКИПЕЛО

В рубрику #НАКИПЕЛО "Крик души: ну сколько можно плодить собак (чипированых )? весь центр в этих дворнягах!!!! Сегодня утром одна из них укусила взрослого человека, напала на него прямо с зади , ее никто не трогал, а она напала ни с того ни с сего !! Это вообще нормально ??!! Куда смотрит Администрация????? Ведь ходят дети и это опасно , когда уже кого- то из них (не дай бог ) укусит собака и тогда может они зачешутся !!!!! Куда обращаться???? Это уже не нормальное поведение собак, когда они просто так кидаются !!!!".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх