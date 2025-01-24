В рубрику #НАКИПЕЛО "Крик души: ну сколько можно плодить собак (чипированых )? весь центр в этих дворнягах!!!! Сегодня утром одна из них укусила взрослого человека, напала на него прямо с зади , ее никто не трогал, а она напала ни с того ни с сего !! Это вообще нормально ??!! Куда смотрит Администрация????? Ведь ходят дети и это опасно , когда уже кого- то из них (не дай бог ) укусит собака и тогда может они зачешутся !!!!! Куда обращаться???? Это уже не нормальное поведение собак, когда они просто так кидаются !!!!".