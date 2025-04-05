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Царьград

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Овечкин догнал Гретцки: повторен рекорд НХЛ в 894 гола!

Овечкин догнал Гретцки: повторен рекорд НХЛ в 894 гола!

Александр Овечкин из "Вашингтон Кэпиталз" повторил легендарный рекорд Уэйна Гретцки в 894 забитых гола в НХЛ.

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КТ
КИРИЛЛ Трифонов
Нахрена нам это знать.
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