"АМКОДОР" договорился о поставках техники в Татарстан

В Казани генеральный директор холдинга Александр Ефимов представил министру лесного хозяйства Татарстана Равилю Кузюрову модельный ряд техники и варианты финансовых решений для её закупки, а российская сторона подтвердила намерение расширять сотрудничество с белорусским производителем.
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