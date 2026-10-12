"АМКОДОР" договорился о поставках техники в Татарстан

В Казани генеральный директор холдинга Александр Ефимов представил министру лесного хозяйства Татарстана Равилю Кузюрову модельный ряд техники и варианты финансовых решений для её закупки, а российская сторона подтвердила намерение расширять сотрудничество с белорусским производителем.