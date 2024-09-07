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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Губерниев: «Влюбленная, счастливая Игнатова вернется и будет бороться за самые высокие места, а мы ей поможем»

Трусова, после замужества взявшая фамилию Игнатова, планирует выступить на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию, которые пройдут в Санкт-Петербурге 14-15 сентября.

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