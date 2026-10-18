Российское дизельное топливо начнет поступать в США через 15-20 дней после подписания контракта на поставку, заявил вице-премьер РФ Александр Новак 18 октября на телеканале «Россия 1».
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