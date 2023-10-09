Не видите стол, а он есть! Прячем обеденную зону на маленькой кухне!

У вас маленькая кухня? Не отчаивайтесь! И званый ужин на двенадцать персон отменять не стоит. Здесь мы собрали лучшие варианты столов для маленькой кухни — такие поместятся, где угодно! ПОЛСТОЛА Узкий, как бы половинчатый столик, который можно сделать самостоятельно из стандартного мебельного щита.