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Квартира, дом, дача

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  • Rico
    хорошие способыДома холодно? Буд...
  • Элеонора Коган
    Но мне приходится сейчас обогреваться газом, увы-увы.Дома холодно? Буд...
  • Элеонора Коган
    Спасибо,это как раз для меня!!!Дома холодно? Буд...

Не видите стол, а он есть! Прячем обеденную зону на маленькой кухне!

Не видите стол, а он есть! Прячем обеденную зону на маленькой кухне!

У вас маленькая кухня? Не отчаивайтесь! И званый ужин на двенадцать персон отменять не стоит. Здесь мы собрали лучшие варианты столов для маленькой кухни — такие поместятся, где угодно! ПОЛСТОЛА Узкий, как бы половинчатый столик, который можно сделать самостоятельно из стандартного мебельного щита.

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