Слуцкий: Запад пытается создать «антироссийский плацдарм» в Белоруссии

Западные государства намерены организовать боевые действия на территории Белоруссии для того, чтобы создать новый «антироссийский плацдарм», заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
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