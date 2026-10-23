Депутаты возмутились ценами на платные парковки, которые введут в центре Омска. На заседании профильного комитета горсовета рассмотрели вопрос о размере платы за пользование платными парковками.
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