Турецкое судно Oruç Reis начало разведку залежей нефти и газа у берегов Сомали Судно Oruç Reis приступило к работам на трех участках в водах Сомали.
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Турецкое судно Oruç Reis начало разведку залежей нефти и газа у берегов Сомали Судно Oruç Reis приступило к работам на трех участках в водах Сомали.
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