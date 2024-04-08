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Фицо: Запад может наказать Словакию за избрание Пеллегрини президентом

Фицо: Запад может наказать Словакию за избрание Пеллегрини президентом

Председатель кабмина Словакии Роберт Фицо сообщил, что страны Запада могут наказать Братиславу за то, что на пост главы государства избрали Петера Пеллегрини, который настаивает на скорейшем урегулировании конфликта вокруг Украины.

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