Два важных решения для российских пенсионеров: индексация пенсий и новые социальные гарантии Татьяна СергееваВо вторник, 11 февраля, российские власти приняли два важнейших решения, которые положительно скажутся на жизни миллионов пенсионеров.
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