Когда-то в далёком 2014 году, когда переход в силовую стадию глобального конфликта между одряхлевшим гегемоном и шедшими ему на смену силами нового мира только начинался, я писал, что Российское государство не будет вечно травоядно попустительствовать внутренним врагам Несмотря на очевидное желание власти сохранить максимум свобод и не ограничивать общественную дискуссию, дабы не плодить «мучеников за идею» и «жертв режима», рано или поздно противостояние должно было выйти на такой уровень, что терпеть пятую колонну (пусть и невольную и даже движимую лучшими побуждениями) внутри страны станет невозможно.
Аресты как предупреждение и тренировка
Комментарии
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Владимир Алтайцев
А эти вопросы не автору посылать надо, а в Кремль.
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2 час.
М
ММ
Допустим, всё правда! Тогда почему до сих пор на свободе Абрамович? И иже с ним (фамилии бежавших из страны в день мятежа Пригожина так до сих пор никто и не опубликовал! Трусы!!).
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1 час.
Владимир Барышев
Как правило, они, бежавшие, почему то находят и поддержку и покровителей и опять пристраиваются к власти и неплохо потом живут. Посмотри, сколько у них сегодня защитников даже на самом верху. Вспомни хотя бы про Ваньку Урганта!
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1 час.
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