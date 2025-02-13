Главе СК России будет представлен доклад о ходе проверки по информации о неправомерных действиях водителя общественного транспорта в Московской области

В социальных медиа сообщается, что в посёлке городского типа Томилино в ответ на правомерную просьбу выдать чек за оплату проезда в адрес пассажира со стороны приезжего водителя общественного транспорта последовали угрозы.
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