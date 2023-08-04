Аргументы и Факты

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В Туве местный житель подозревается в убийстве новорожденного сына

В Туве местный житель подозревается в убийстве новорожденного сына

В Туве местный житель обвиняется в убийстве новорожденного сына, сообщает региональный главк СК РФ.По данным следствия, в Кызыле в ходе ссоры с сожительницей мужчина схватил новорожденного сына и бросил на пол, однако женщина успела его подхватить.

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