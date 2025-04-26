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Русская весна

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Уничтожена база нацистского медбатальона ВСУ «Госпитальеры» (ФОТО)

Уничтожена база нацистского медбатальона ВСУ «Госпитальеры» (ФОТО)

Вчера в г. Павлоград Днепропетротровской области была уничтожена база нацистского медбатальона ВСУ «Госпитальеры».

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