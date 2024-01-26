В Смоленске суд обязал минздрав закупить аппараты для детей-инвалидов

До этого за лечением приходилось ездить в Москву В отношении Смоленской областной клинической больницы и министерства здравоохранения региона исполняющий обязанности прокурора Промышленного района подал гражданский иск.
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