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  • Княжеченко Александр
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CHILLER-SERVIS: экспертное обслуживание и ремонт чиллеров с выездом в день обращения

CHILLER-SERVIS: экспертное обслуживание и ремонт чиллеров с выездом в день обращения

Жаркое лето в самом разгаре, а система охлаждения на предприятии внезапно вышла из строя. Температура в помещениях стремительно растет, сотрудники изнывают от духоты, а дорогостоящее оборудование под угрозой перегрева.

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