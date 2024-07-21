CHILLER-SERVIS: экспертное обслуживание и ремонт чиллеров с выездом в день обращения

Жаркое лето в самом разгаре, а система охлаждения на предприятии внезапно вышла из строя. Температура в помещениях стремительно растет, сотрудники изнывают от духоты, а дорогостоящее оборудование под угрозой перегрева.
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