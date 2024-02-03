Кобахидзе заявил о намерении вернуть Абхазию и Южную Осетию в состав Грузии

Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе в своей предвыборной правительственной программе основными задачами обозначил вступление в Европейский союз и НАТО, мирное урегулирование отношений с Россией и возвращение территорий Абхазии и Южной Осетии в состав республики мирным путем.
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