Кобахидзе заявил о намерении вернуть Абхазию и Южную Осетию в состав Грузии

Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе в своей предвыборной правительственной программе основными задачами обозначил вступление в Европейский союз и НАТО, мирное урегулирование отношений с Россией и возвращение территорий Абхазии и Южной Осетии в состав республики мирным путем.