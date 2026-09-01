Прокурор запросил до 11 лет колонии для обвиняемых в гибели футболиста Ерошевича

Оглашены требования прокурора по делу об избиении футболиста в Щёлкове.Прокуратура потребовала отправить четверых фигурантов, признанных виновными в избиении до смерти 20-летнего спортсмена Арсения Ерошевича, в колонию на сроки от 9 до 11 лет.
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