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Царьград

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Прокурор запросил до 11 лет колонии для обвиняемых в гибели футболиста Ерошевича

Прокурор запросил до 11 лет колонии для обвиняемых в гибели футболиста Ерошевича

Оглашены требования прокурора по делу об избиении футболиста в Щёлкове.Прокуратура потребовала отправить четверых фигурантов, признанных виновными в избиении до смерти 20-летнего спортсмена Арсения Ерошевича, в колонию на сроки от 9 до 11 лет.

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