Conrad Black: All US Presidential Assassinations Could Have Easily Been Avoided Authored by Conrad Black via The Epoch Times (emphasis ours), The attempted assassination of former President Donald Trump reminds us of how vulnerable American political leaders are to attacks with guns.
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