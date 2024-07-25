ФБР пытается отвлечь внимание от внутренних проблем Соединенных Штатов обвинениями в российском вмешательстве

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов считает, что обвинения Федерального бюро расследований (ФБР) США в адрес России о попытке вмешательства в американские избирательные процессы направлены на то, чтобы отвлечь внимание простых американцев от внутренних проблем страны.