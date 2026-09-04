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Царьград

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Луп Брусничник 5 сентября: что строго запрещено и почему страшны лупенские морозы

Луп Брусничник 5 сентября: что строго запрещено и почему страшны лупенские морозы

Что строго запрещено на народный праздник Лупа Брусничника и почему боятся лупенских морозов5 сентября православные вспоминают мученика Луппа Солунского.

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