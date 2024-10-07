Политика как он...
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Политика как она есть

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Белый дом отрицает связь зарубежных визитов Байдена с выборами в США

Белый дом отрицает связь зарубежных визитов Байдена с выборами в США

Американская администрация утверждает, что предстоящие визиты президента США Джо Байдена в Германию и Анголу не связаны с ноябрьскими выборами в стране и не служат интересам Демократической партии, которую он представляет.

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